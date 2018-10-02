Житель Орловской области расстрелял свой автомобиль из ружья
Мужчина произвел 15 выстрелов в состоянии опьянения
Житель Орловской области расстрелял свой автомобиль из ружьяФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Год исправительных работ грозит жителю Глазуновского района за хулиганство.
Будучи пьяным днем, мужчина расстрелял свой автомобиль из охотничьего ружья. Машина была припаркована на улице рядом с дорогой. Ни в чем неповинному автомобилю прилетело 15 выстрелов. Разрешение на хранение и ношение оружия у орловца было.
Районный суд вынес мужчине обвинительный приговор. Помимо наказания в виде исправительных работ в течение года из зарплаты орловца будут удерживать по 5 % в доход государства. Охотничье оружие у хулигана забрали. Разрешение на его ношение будет аннулировано.