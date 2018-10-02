Житель Орловской области расстрелял свой автомобиль из ружья

2 Окт. 12:12 2018-10-02T12:12:29+03:00

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Год исправительных работ грозит жителю Глазуновского района за хулиганство.

Будучи пьяным днем, мужчина расстрелял свой автомобиль из охотничьего ружья. Машина была припаркована на улице рядом с дорогой. Ни в чем неповинному автомобилю прилетело 15 выстрелов. Разрешение на хранение и ношение оружия у орловца было.

Районный суд вынес мужчине обвинительный приговор. Помимо наказания в виде исправительных работ в течение года из зарплаты орловца будут удерживать по 5 % в доход государства. Охотничье оружие у хулигана забрали. Разрешение на его ношение будет аннулировано.