Орловский арбитражный суд еще раз рассмотрит дело «Славутича»

2 Окт. 11:56 2018-10-02T11:57:14+03:00

Помещения ресторана в «Торговых рядах» пока продавать не будут

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Дело о приобретении рестораном «Славутич» помещения в здании «Торговых рядов» в Орле направили на новое рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Иск «Славутича» о понуждении МТУ Росимущества продать помещения площадью 654 квадратных метров в историческом здании по цене 2002 года в размере 2 миллионов 100 тысяч рублей удовлетворили. Иск прокурора об истребовании спорных помещений из незаконного владения общества был отклонен.

- В связи с неполнотой исследованных обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного рассмотрения дела, и выводами суда, не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, а также имеющимся в деле доказательствам, прокуратурой области судебные акты обжалованы в кассационном порядке, - сообщает прокуратура Орловской области.