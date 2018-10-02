В торговом центре в Орле старушка «забыла» оплатить женский кошелек
Она выбрала понравившуюся вещь в торговом зале и попыталась украсть
В Орловском торговом центре старушка «забыла» оплатить женский кошелекФото: Архив "КП"
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Пару дней назад орловские росгвардейцы в одном из популярных торговых центров в Орле задержали 65-летнюю пенсионерку. Охранники в одном из торговых залов заметили, что женщина выбрала себе кошелек, но оплачивать его явно не собиралась.
- Задержав женщину, правоохранители провели беседу, пытаясь выяснить причины совершенного правонарушения. Ранее пенсионерка не совершала подобных проступков, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
Старушку передали полицейским для дальнейшего разбирательства.