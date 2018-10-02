В октябре орловские спасатели проведут месячник безопасности

2 Окт. 10:46 2018-10-02T10:47:12+03:00

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В октябре ГУ МЧС России по Орловской области проводит месячник по гражданской обороне. На территории региона пройдет множество мероприятий. Спасатели выступят в школах, проведут экскурсии в пожарных частях, учения и тренировки в районах области по ликвидации ЧС.

Кроме того, в учреждениях образования пройдут практические занятия по вопросам безопасности, тренировки по оповещению и эвакуации на случай возникновения чрезвычайных происшествий.

- Сегодня в нашей стране создана целая система гражданской обороны, в которую входят как подразделения МЧС России, так и другие органы власти, различные ведомства и организации. Важное направление их работы – подготовка населения к действиям в случае угрозы или возникновения ЧП, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.