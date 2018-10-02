Выпускник орловского техникума привез награду из Венгрии с чемпионата профессионального мастерства

2 Окт. 10:44 2018-10-02T10:44:31+03:00

Он завоевал медальон за свои навыки облицовки плиткой

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Выпускник орловского реставрационно-строительного техникума Даниил Шмыдов привез награду с чемпионата профессионального мастерства «EuroSkills2018». Он прошел в конце сентября в столице Венгрии Будапеште.

На соревнованиях Даниил завоевал особый Медальон за профессионализм. Его навыки оценили в компетенции «Облицовка плиткой».

Всего чемпионат собрал более 600 участников из 28 стран мира. В состав Национальной сборной России «WorldSkills Russia» вошли 48 молодых профессионалов из 17 регионов РФ. Россияне получили 9 золотых, 8 серебряных, 2 бронзовые медали, а также 10 медальонов за профессионализм.