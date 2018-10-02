В Орле подошел к концу архитектурный фестиваль

2 Окт. 10:31 2018-10-02T10:31:50+03:00

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На днях в Орле завершился фестиваль «Урбанистика. Архитектура. Строительные технологии». Торжественное закрытие состоялось в «Мечте», где подвели итоги проекта дворца бракосочетания на территории парка, наградили самых активных участников фестиваля и победителей конкурсов.

В день закрытия в «Мечте» работала площадка «Живые города» - проект с креативными идеями по развитию городской инфраструктуры. В нем речь шла об опыте заброшенного парка в Ижевске, который после реставрации превратился в один из самых популярных в городе.

В общем за время фестиваля на разных площадках работали секции, выставки тематической литературы, детский кластер, сессия дизайн-мышления по созданию регионального центра компетенций по вопросам городской среды в Орловской области при участии Минстроя России, научно-практическая конференция «Безопасный и комфортный город», урбанистический квест, также прошли творческие конкурсы для студентов. Фестиваль был нацелен на развитие города Орла через творческие и социальные инициативы.