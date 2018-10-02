После огласки сюжета про орловскую пенсионерку-инвалида СК возбудил уголовное дело

2 Окт. 10:13 2018-10-02T10:13:58+03:00

Женщина живет одна и не может обходиться без посторонней помощи

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Орловские следователи возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ после выхода на телевидении сюжета о жительнице Залегощенского района, которая оказалась в трудной жизненной ситуации.

На ток-шоу на одном из федеральных каналов 68-летняя женщина рассказала, что живет в полном одиночестве и уже 8 лет не выходит из дома. Родственники за старушкой не ухаживают, а социальные службы махнули на нее рукой. Соседи пенсионерки возмущены антисанитарией, которая царит в ее доме. Кроме того, старушка является инвалидом первой группы и без посторонней помощи обходиться не может.

- В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка бездействиям со стороны должностных и других лиц. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.