10 ноября в Орел с гастролями приедут артисты брянского театра
10 ноября на сцене «Свободного пространства» со спектаклем «Безнадёжный блюз» выступит труппа Брянского государственного театра драмы имени Толстого. Постановка написана по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса.
Главные герои предстоящей премьеры – дети, подростки и их родители. Каждый герой бесконечно ищет любовь, и каждую историю сопровождают звуки блюза.
По задумке спектакля, одиночество может настигнуть человека везде: в блюзовом баре, в семье, рядом с любимым. Но как его сломать и преодолеть? Нужна работа души, нужно почувствовать, что параллельно жить нельзя – нужно пересекаться. Нужно уметь слушать дождь вместе с любимым, а не себя под аккомпанемент падающих капель. В этом и предстоит разобраться орловскому зрителю.
Начало спектакля в 18 часов.
Билеты от 350 рублей в кассах театра.
Адрес: площадь Карла Маркса, 2.