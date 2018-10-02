10 ноября в Орел с гастролями приедут артисты брянского театра

2 Окт. 10:11 2018-10-02T10:11:21+03:00

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10 ноября на сцене «Свободного пространства» со спектаклем «Безнадёжный блюз» выступит труппа Брянского государственного театра драмы имени Толстого. Постановка написана по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса.

Главные герои предстоящей премьеры – дети, подростки и их родители. Каждый герой бесконечно ищет любовь, и каждую историю сопровождают звуки блюза.

По задумке спектакля, одиночество может настигнуть человека везде: в блюзовом баре, в семье, рядом с любимым. Но как его сломать и преодолеть? Нужна работа души, нужно почувствовать, что параллельно жить нельзя – нужно пересекаться. Нужно уметь слушать дождь вместе с любимым, а не себя под аккомпанемент падающих капель. В этом и предстоит разобраться орловскому зрителю.

Начало спектакля в 18 часов.

Билеты от 350 рублей в кассах театра.

Адрес: площадь Карла Маркса, 2.