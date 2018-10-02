Орловская авто-леди на иномарке сбила 13-летнюю девочку

2 Окт. 09:47 2018-10-02T09:47:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник днем, 1 октября, в городе Ливны Орловской области иномарка сбила 13-летнюю девочку. ДТП произошло на улице Максима Горького в районе дома № 40.

Пешеход перебегала дорогу в неположенном месте, далеко от перехода, и попала под колеса «Фольксваген Поло». За рулем иномарки была 34-летняя водитель.

- В результате ДТП девочка получила телесные повреждения. Сейчас ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.