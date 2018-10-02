Орловские студенты вернулись домой с конференции из Саратова

2 Окт. 09:36 2018-10-02T09:36:45+03:00

Изменить размер текста: A A

С 24 по 29 сентября в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Чернышевского прошла 22-я Международная конференция «Saratov Fall Meeting – 2018». В ней приняли участие наши орловские студенты, учащиеся ОГУ имени Тургенева, 3 магистра новой специальности «Биомедицинская фотоника и электроника» и 4 бакалавра.

Сама конференция представила собой целый комплекс мероприятий. Она включала в себя 22-ю Международную школу для студентов и молодых ученых по оптике, лазерной физике и биофотонике и 6-й симпозиум по оптике и биофотонике. Также параллельно проходила 3-я Школа «Современные методы флуоресцентного имиджинга» ADFLIM.

Орловская команда представила результаты выполнения стратегического проекта «Университетская клиника социально-значимых заболеваний» в 6-и докладах. Кроме того, были оценены работы студентов Ксении Кандауровой и Михаила Мезенцева. В проводимом конкурсе их постеры заняли 2-е и 3-е места. Они были выполнены вместе с партнерами из Орловской областной клинической больницы, НПП «ЛАЗМА», Института механики сплошных сред Уральского отделения РАН и Университета Астона.