2018-10-02T09:36:45+03:00
Общество

Орловские студенты вернулись домой с конференции из Саратова

Они представили шесть докладов о разных заболеваниях
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
Изменить размер текста:

С 24 по 29 сентября в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Чернышевского прошла 22-я Международная конференция «Saratov Fall Meeting – 2018». В ней приняли участие наши орловские студенты, учащиеся ОГУ имени Тургенева, 3 магистра новой специальности «Биомедицинская фотоника и электроника» и 4 бакалавра.

Сама конференция представила собой целый комплекс мероприятий. Она включала в себя 22-ю Международную школу для студентов и молодых ученых по оптике, лазерной физике и биофотонике и 6-й симпозиум по оптике и биофотонике. Также параллельно проходила 3-я Школа «Современные методы флуоресцентного имиджинга» ADFLIM.

Орловская команда представила результаты выполнения стратегического проекта «Университетская клиника социально-значимых заболеваний» в 6-и докладах. Кроме того, были оценены работы студентов Ксении Кандауровой и Михаила Мезенцева. В проводимом конкурсе их постеры заняли 2-е и 3-е места. Они были выполнены вместе с партнерами из Орловской областной клинической больницы, НПП «ЛАЗМА», Института механики сплошных сред Уральского отделения РАН и Университета Астона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Орлом столкнулись два автомобиля
С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мосту
Орловский конный двор «Вязки» отпразднует свой день рождения 14 октября
На орловской трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с «Газелью»
Сегодня в Орле появились новые дубовые аллеи
Водителя троллейбуса, сбившего людей в Орле, не будут заключать под стражу
За два года существования проекта «Генеральная уборка» с интерактивной карты ОНФ исчезло 100 свалок
На орловской трассе автоледи на «Вазе» перевернулась в кювет
Под Орлом водитель на легковушке влетел в «Камаз»
Яблочный флешмоб для орловчан готовит театр «Свободное пространство»
В Орловской глубинке местный житель обчистил магазин
Юные орловцы могут проверить свою финансовую грамотность в олимпиаде
В Орле столкнулись четыре автомобиля
В Мценске мотоциклист врезался в легковушку
Орловцам предлагают самостоятельно убрать незаконно построенные металлические гаражи
Орловцев ждут солнечные и в меру теплые выходные
В орловском краеведческом музее откроется экспозиция с подлинными документами и наградами 17-го гусарского Черниговского полка
Орловец ждал, когда уснет его приятель, чтобы похитить машину
Как орловцы переименуют улицу Воробьева
В городе Ливны Орловской области сгорела «Лада Калина»
В Орле возбудили дело на механика, выпустившего на рейс маршрутку с неисправными тормозами
Завтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графики
Шестеро орловчан похитили из аптеки ящик для пожертвований
В Орловской области проверили качество ремонта дорог
Около 600 орловских призывников на следующей неделе уйдут на службу
Детской деревне SOS Лаврово исполнилось 20 лет