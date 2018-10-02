2 Окт. 09:14 2018-10-02T09:14:50+03:00

Больше 40 граммов марихуаны стражи порядка обнаружили у орловца Фото: Архив "КП"

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28-летний житель Орла был задержан полицейскими после оперативных проверок. При личном досмотре у молодого человека обнаружили более 40 граммов запрещенного вещества растительного происхождения.

- Наркотик забрали и направили в Экспертно-криминалистический центр. По результатам экспресс-анализа оказалось, что это марихуана, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении орловца по статье 228 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.