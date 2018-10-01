Десятки ящиков паленого алкоголя изъяли полицейские в Орловской области

1 Окт. 17:46 2018-10-01T17:49:36+03:00

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Орловские полицейские провели неотложные обыски в городе Мценске. Под прицелом стражей порядка оказались три торговые точки. Там обнаружили несколько десятков ящиков паленого алкоголя.

- В ходе проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и межмуниципального отдела МВД России «Мценский» мероприятий пресечена незаконная деятельность 36-летнего гражданина. В ходе обысков изъято порядка 800 литров алкоголя, не имеющего акцизных марок. Продукция направлена на экспертизу, - сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Следователи СУ СК РФ по Орловской области по факту сбыта алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ.

В настоящее время полным ходом идет расследование уголовного дела. Те, кто причастен к продаже небезопасной продукции, понесут наказание.