Десятки ящиков паленого алкоголя изъяли полицейские в Орловской области
Орловские полицейские провели неотложные обыски в городе Мценске. Под прицелом стражей порядка оказались три торговые точки. Там обнаружили несколько десятков ящиков паленого алкоголя.
- В ходе проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и межмуниципального отдела МВД России «Мценский» мероприятий пресечена незаконная деятельность 36-летнего гражданина. В ходе обысков изъято порядка 800 литров алкоголя, не имеющего акцизных марок. Продукция направлена на экспертизу, - сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Следователи СУ СК РФ по Орловской области по факту сбыта алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ.
В настоящее время полным ходом идет расследование уголовного дела. Те, кто причастен к продаже небезопасной продукции, понесут наказание.