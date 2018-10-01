1 Окт. 16:49 2018-10-01T16:49:30+03:00

В 2018 году орловские агрономы получили более миллиарда рублей господдержки Фото: Архив "КП"

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Почти 1,3 миллиарда рублей господдержки получили орловские агрономы в 2018 году. Эти субсидии составили около 83,4% от годового лимита. На эти же деньги было куплено и дизельное топливо.

По сообщениям портала Правительства Орловской области, в полном объеме были освоены субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, что составило 74,2 миллиона рублей, и на инвестиционные кредиты – 457,9 миллионов рублей.

Сегодня Министерство сельского хозяйства РФ одобрило орловским аграриям 231 краткосрочный кредит на общую сумму 3,8 миллиарда рублей. Положительное одобрение по инвестиционным кредитам получили 85 заявок на сумму 26,8 миллиарда рублей.