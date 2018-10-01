Сегодня орловская филармония откроет музыкальный сезон

1 Окт. 15:59 2018-10-01T15:59:12+03:00

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Сегодня, 1 октября, в Международный день музыки, орловская филармония откроет 79-й музыкальный сезон, а также 17-ый Региональный фестиваль искусств «Орловская музыкальная осень». Концерт состоится на сцене драматического театра имени Тургенева.

В программе концерта запланированы увертюра к опере «Сила судьбы», ария Джильды из второго действия оперы «Риголетто», увертюра к опере «Жанна д’Арк» и другие.

В музыкальном вечере участие примут Губернаторский симфонический оркестр, Губернаторский камерный хор «Лик», с партией сопрано выступит Мария Буйносова, финалистка проекта «Большая опера — 2017», а также лауреаты международных конкурсов Ровшан Мамедкулиев с партией на гитаре и Маргарита Поспелова с игрой на фортепиано.

Концерт начнется в 18:30.