2018-10-01T15:23:30+03:00
Общество

Орловцы примут участие в благотворительном турнире по любительской рыбалке

Собранные деньги направят Болховскому детскому дому-интернату
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы примут участие в благотворительном турнире по любительской рыбалкеОрловцы примут участие в благотворительном турнире по любительской рыбалкеФото: Архив "КП"
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В это воскресенье, 7 октября, в Орле пройдет благотворительный турнир по любительской рыбалке «Два крючка». Все собранные с соревнований деньги направят в помощь Болховскому детскому дому-интернату.

Принять участие в турнире смогут все желающие в возрасте от 18 лет, у кого нет медицинских противопоказаний. Дети в сопровождении взрослых также могут участвовать.

Регистрация на соревнования начнется в 8 утра на набережной Дубровинского, в районе дома № 68. Добровольный благотворительный взнос можно будет сделать на месте как наличными, так и картой.

По правилам турнира, ловить рыбу можно будет на две удочки с одним крючком на каждой или на одну удочку с двумя крючками. Также разрешается применение любой насадки. Победителя определят в личном зачете по наибольшему весу пойманной рыбы. Награды получит и тот, кто поймает самую крупную рыбу. Однако весь улов придется вернуть в воду.

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