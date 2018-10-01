В Орле возложат цветы в честь памяти воинов-десантников

1 Окт. 15:09 2018-10-01T15:09:03+03:00

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3 октября в сквере Героев-десантников пройдет церемония возложения цветов. Торжественное мероприятие посвящено памяти воинов-десантников, погибших в бою в 1941 году.

Тогда, в этот день 77 лет назад, солдаты 201-й воздушно-десантной бригады приняли неравный бой с наступавшими на Орел немецко-фашистскими захватчиками. Они пытались задержать рвавшиеся в глубь страны вражеские войска.

В мероприятии примут участие ветераны, почетные граждане Орла, представители власти, общественных организаций, жители и гости города.

Торжественная церемония состоится по адресу: улица Машкарина, 1.

Начало мероприятия в полдень.