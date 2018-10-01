На выходных орловские пожарные тушили двухэтажный дом

1 Окт. 13:24 2018-10-01T13:24:28+03:00

Загорелась мягкая мебель в одной из комнат

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В субботу, 29 сентября, орловские спасатели выезжали на вызов о возгорании жилого дома в городе Мценске. Пожар произошел в жилом доме на улице Зарощинской. К моменту прибытия спасателей на втором этаже дома горела мягкая мебель.

- В результате пожара в жилой комнате выгорели диван и кресло, межкомнатная пластиковая дверь, в смежной комнате сгорела кровать. Стена между комнатами повреждена огнем по всей площади, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 47 раз, из них 23 выезда – на ликвидацию возгораний и 24 – различные происшествия.