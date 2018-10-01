1 Окт. 13:16 2018-10-01T13:16:38+03:00

В Орле задержали 40-летнего местного жителя с синтетическим наркотиком Фото: Архив "КП"

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40-летний житель поселка Верховье был задержан стражами порядка в Орле. При личном досмотре у мужчины обнаружили сверток с запрещенным к употреблению веществом внутри.

- Содержимое пакета направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Анализ показал, что изъятое – синтетический наркотик, общей массой более 0,4 грамма, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении мужчины по статье 228 УК РФ возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании орловцу меры пресечения.