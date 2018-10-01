В Орле задержали 40-летнего местного жителя с синтетическим наркотиком
Стражи порядка обнаружили сверток с 0,4 граммами вещества
В Орле задержали 40-летнего местного жителя с синтетическим наркотикомФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
40-летний житель поселка Верховье был задержан стражами порядка в Орле. При личном досмотре у мужчины обнаружили сверток с запрещенным к употреблению веществом внутри.
- Содержимое пакета направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Анализ показал, что изъятое – синтетический наркотик, общей массой более 0,4 грамма, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В отношении мужчины по статье 228 УК РФ возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании орловцу меры пресечения.