2018-10-01T13:05:22+03:00
Общество

Орловская область заняла четвертую позицию по сбору зерна в ЦФО

Собрано почти 3 миллиона тонн культур
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловская область заняла четвертую позицию по сбору зерна в ЦФООрловская область заняла четвертую позицию по сбору зерна в ЦФОФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловская область заняла четвертую позицию среди регионов Центрального федерального округа по валовому сбору зерна. Сейчас на полях собрано почти 3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

Больше всего по сбору зерна лидируют Ливенский, Покровский, Орловский, Колпнянский и Свердловский районы. Завершается уборка гречихи, сои, кукурузы и подсолнечника. Лучшими по урожайности кукурузы стали Троснянский, Покровский и Дмитровский районы, подсолнечника – в Верховский, Покровский и Ливенский районы.

Орловские агрономы продолжают подготовку к весенне-полевым работам. Так, уже полностью посеяны озимые зерновые культуры. Животноводы запасли 124 тысячи тонн сена, 191 тысячу тонн сенажа и 84 тысячи тонн соломы. Продолжается заготовка силоса из кукурузы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Орлом столкнулись два автомобиля
С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мосту
Орловский конный двор «Вязки» отпразднует свой день рождения 14 октября
На орловской трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с «Газелью»
Сегодня в Орле появились новые дубовые аллеи
Водителя троллейбуса, сбившего людей в Орле, не будут заключать под стражу
За два года существования проекта «Генеральная уборка» с интерактивной карты ОНФ исчезло 100 свалок
На орловской трассе автоледи на «Вазе» перевернулась в кювет
Под Орлом водитель на легковушке влетел в «Камаз»
Яблочный флешмоб для орловчан готовит театр «Свободное пространство»
В Орловской глубинке местный житель обчистил магазин
Юные орловцы могут проверить свою финансовую грамотность в олимпиаде
В Орле столкнулись четыре автомобиля
В Мценске мотоциклист врезался в легковушку
Орловцам предлагают самостоятельно убрать незаконно построенные металлические гаражи
Орловцев ждут солнечные и в меру теплые выходные
В орловском краеведческом музее откроется экспозиция с подлинными документами и наградами 17-го гусарского Черниговского полка
Орловец ждал, когда уснет его приятель, чтобы похитить машину
Как орловцы переименуют улицу Воробьева
В городе Ливны Орловской области сгорела «Лада Калина»
В Орле возбудили дело на механика, выпустившего на рейс маршрутку с неисправными тормозами
Завтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графики
Шестеро орловчан похитили из аптеки ящик для пожертвований
В Орловской области проверили качество ремонта дорог
Около 600 орловских призывников на следующей неделе уйдут на службу
Детской деревне SOS Лаврово исполнилось 20 лет