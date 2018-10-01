1 Окт. 13:04 2018-10-01T13:05:22+03:00

Орловская область заняла четвертую позицию по сбору зерна в ЦФО Фото: Архив "КП"

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Орловская область заняла четвертую позицию среди регионов Центрального федерального округа по валовому сбору зерна. Сейчас на полях собрано почти 3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

Больше всего по сбору зерна лидируют Ливенский, Покровский, Орловский, Колпнянский и Свердловский районы. Завершается уборка гречихи, сои, кукурузы и подсолнечника. Лучшими по урожайности кукурузы стали Троснянский, Покровский и Дмитровский районы, подсолнечника – в Верховский, Покровский и Ливенский районы.

Орловские агрономы продолжают подготовку к весенне-полевым работам. Так, уже полностью посеяны озимые зерновые культуры. Животноводы запасли 124 тысячи тонн сена, 191 тысячу тонн сенажа и 84 тысячи тонн соломы. Продолжается заготовка силоса из кукурузы.