В Орле на переулке Маслозаводском горело производственное здание

1 Окт. 12:37 2018-10-01T12:37:46+03:00

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Пожар на переулке Маслозаводском произошел в Орле в минувшую субботу, 29 сентября. Загорелось неиспользуемое производственное здание. К моменту прибытия пожарных из окон на втором этаже шел дым. Была угроза распространения огня на смежные помещения.

- В результате пожара в здании на втором этаже выгорели бытовые помещения на площади 50 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 47 раз, из них 23 выезда – на ликвидацию возгораний и 24 – различные происшествия.