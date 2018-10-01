2018-10-01T12:37:46+03:00
Происшествия

В Орле на переулке Маслозаводском горело производственное здание

Бытовые помещения пострадали на площади 50 квадратных метров.
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле на переулке Маслозаводском горело производственное зданиеВ Орле на переулке Маслозаводском горело производственное зданиеФото: Архив "КП"
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Пожар на переулке Маслозаводском произошел в Орле в минувшую субботу, 29 сентября. Загорелось неиспользуемое производственное здание. К моменту прибытия пожарных из окон на втором этаже шел дым. Была угроза распространения огня на смежные помещения.

- В результате пожара в здании на втором этаже выгорели бытовые помещения на площади 50 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 47 раз, из них 23 выезда – на ликвидацию возгораний и 24 – различные происшествия.

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