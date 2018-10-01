На выходных пьяными за рулем попались 12 орловцев

1 Окт. 12:22 2018-10-01T12:22:55+03:00

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За прошедшие выходные, 29 и 30 сентября, в итоге рейдов по поимке нетрезвых водителей, сотрудники ГИБДД остановили 12 орловцев, нарушивших закон. Из них трое отказались проходить медицинское освидетельствование.

- Еще трое человек попались пьяными за рулем повторно, - сообщили КП» в пресс-службе Госавтоинспекции по Орловской области.

Напомним, за езду в нетрезвом виде нарушителю грозят лишение прав от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.