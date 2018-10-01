2018-10-01T13:26:30+03:00
Звезды

Орловщина получила 200 миллионов рублей на 200-летие Тургенева

В регионе прошли масштабные мероприятия
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловщина получит 200 миллионов рублей на 200-летие ТургеневаОрловщина получит 200 миллионов рублей на 200-летие ТургеневаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На подготовку к празднованию 200-летия Ивана Тургенева на Орловщине из бюджетов всех уровней было выделено почти 200 милионов рублей. Об этом сообщает портал регионального Правительства.

Сейчас, например, завершилась реставрация зданий орловских литературных музеев Бунина, Грановского, Тургенева и музея писателей-орловцев. Они уже открыты для посетителей. Внутренний ремонт продолжается в Доме-музее Николая Лескова, Доме Леонида Андреева и в Доме-музее Тургенева в Спасском-Лутовиново.

К празднованию знаменательной даты в Орловской области было запланировано около 70 юбилейных мероприятий. В их числе литературные и художественные конкурсы, выставки, научные конференции. Наиболее яркими стали фестиваль «Мода на русское», Всероссийский Тургеневский праздник «Дворянских гнезд заветные аллеи…», всероссийская научно-практическая конференция «Запад-Восток: Тургенев-Россия и мир» и другие. Также в свет вышли юбилейные издания произведений писателя.

Кроме того, орловские тургеневеды приняли участие в экспедиции «По тургеневским местам Европы», в ходе которой состоялись встречи с представителями тургеневских центров Германии и Франции, стран, связанных с биографией и творчеством классика.

В ближайшее время в Орловской области пройдет около 12-ти крупных мероприятий, посвященных нашему земляку. Центральным событием празднования станет торжественный концерт. Он пройдет 10 ноября на сцене академического театра имени Тургенева.

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