В воскресенье орловские спасатели потушили два автомобиля
Причины пожаров устанавливают специалисты
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В воскресенье, 30 сентября, орловские спасатели дважды выезжали на вызовы о возгорании автомобилей.
Первый пожар случился ранним утром в Орле на улице Бурова. Загорелась «Нива Шевроле». Из-за пожара в автомобиле полностью выгорел моторный отсек. Как предположили специалисты, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Во втором случае из-за пожара автомобиль «Мазда СХ 7» сгорел послностью. ЧП произошло на 4-м километре дороги «Максимовский-Нарышкино».
К счастью, из-за возгораний никто не пострадал.
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