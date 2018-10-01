В воскресенье орловские спасатели потушили два автомобиля

1 Окт. 11:37 2018-10-01T11:37:46+03:00

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В воскресенье, 30 сентября, орловские спасатели дважды выезжали на вызовы о возгорании автомобилей.

Первый пожар случился ранним утром в Орле на улице Бурова. Загорелась «Нива Шевроле». Из-за пожара в автомобиле полностью выгорел моторный отсек. Как предположили специалисты, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Во втором случае из-за пожара автомобиль «Мазда СХ 7» сгорел послностью. ЧП произошло на 4-м километре дороги «Максимовский-Нарышкино».

К счастью, из-за возгораний никто не пострадал.