«Лада Гранта» насмерть сбила пешехода на трассе «Орел-Тамбов»

1 Окт. 11:00 2018-10-01T11:00:15+03:00

Мужчина скончался еще до приезда медиков

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ДТП с летальным исходом произошло на трассе «Орел-Тамбов» в воскресенье вечером, 30 сентября. 25-летняя водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта» следовала в направлении города Орла. В районе 20-го километра трассы легковушка сбила неустановленного пешехода.

- От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель отечественного авто получила телесные повреждения. Госпитализация женщине не потребовалась, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 14 человек получили телесные повреждения, один погиб. Пострадали четверо детей.