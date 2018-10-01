Орловская область выступила с программой «Земский учитель»

1 Окт. 10:57 2018-10-01T10:57:33+03:00

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Орловская область поддержала государственный законопроект «Земский учитель». Согласно программе, молодым учителям в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в сельские школы, будет дана возможность получить единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. Эти деньги можно будет потратить на приобретение жилья.

Сейчас в Орловской области на лицо дефицит кадров во всех сельских школах. И чтобы закрепить молодых специалистов на рабочих местах, важно в первую очередь помочь им с покупкой своего жилья. В такой поддержке нуждаются около 400 молодых педагогов региона. На уровне области решить жилищный вопрос сельских учителей невозможно из-за ограниченности бюджетных средств.

В настоящее время законопроект о разработке программы поддержали 32 субъекта РФ.