Двое подростков на культиваторе попали в аварию с легковушкой неподалеку от Орла

1 Окт. 10:45 2018-10-01T10:45:48+03:00

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В воскресенье вечером, 30 сентября, в аварию на автодороге «Воронец – Село - Лебедиха» угодили двое подростков. Молодые люди на культиваторе для обработки почвы «fermer fm-811mx» с тележкой двигались по встречной полосе со стороны деревни Лебедиха и столкнулись с «Ваз 21074».

- В результате ДТП 15-летний водитель культиватора получил травмы. Его несовершеннолетний пассажир госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 14 человек получили телесные повреждения, один погиб. Пострадали четверо детей.