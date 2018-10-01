Двое подростков на культиваторе попали в аварию с легковушкой неподалеку от Орла
В воскресенье вечером, 30 сентября, в аварию на автодороге «Воронец – Село - Лебедиха» угодили двое подростков. Молодые люди на культиваторе для обработки почвы «fermer fm-811mx» с тележкой двигались по встречной полосе со стороны деревни Лебедиха и столкнулись с «Ваз 21074».
- В результате ДТП 15-летний водитель культиватора получил травмы. Его несовершеннолетний пассажир госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 14 человек получили телесные повреждения, один погиб. Пострадали четверо детей.
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»