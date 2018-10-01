Под Орлом в кювет улетела иномарка и врезалась в дерево
В воскресенье днем, 30 сентября, на автодороге «Орел-Брянск-Смоленск» произошло ДТП. 33-летняя водитель «Хендэ Солярис» со стороны Брянска в направлении Орла. В районе 45-го километра трассы авто-леди не справилась с управлением. Ее автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
- После ДТП водитель обратилась за медпомощью в Карачевскую ЦРБ Брянской области. Пассажиру была оказана медицинская помощь на месте фельдшером Хотынецкой ЦРБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 14 человек получили телесные повреждения, один погиб. Пострадали четверо детей.
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