Под Орлом в кювет улетела иномарка и врезалась в дерево

1 Окт. 10:42 2018-10-01T10:42:36+03:00

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В воскресенье днем, 30 сентября, на автодороге «Орел-Брянск-Смоленск» произошло ДТП. 33-летняя водитель «Хендэ Солярис» со стороны Брянска в направлении Орла. В районе 45-го километра трассы авто-леди не справилась с управлением. Ее автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

- После ДТП водитель обратилась за медпомощью в Карачевскую ЦРБ Брянской области. Пассажиру была оказана медицинская помощь на месте фельдшером Хотынецкой ЦРБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 14 человек получили телесные повреждения, один погиб. Пострадали четверо детей.