«Лада Ларгус» стала виновником аварии с двумя иномарками в Орле

1 Окт. 10:26 2018-10-01T10:26:25+03:00

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Авария на перекрестке улиц Панчука и Васильевской в Орле произошла вечером в субботу, 29 сентября. 48-летний водитель «Лада Ларгус» следовал со стороны улицы 1-ой Пушкарной и допустил столкновение сначала с автомобилем «Фольксваген Джетта», а потом с «Рено Логан».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил травмы и был госпитализирован. 14-летнего пассажира «Рено Логан» направили на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 14 человек получили телесные повреждения, один погиб. Пострадали четверо детей.