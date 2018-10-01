В ДТП на улице Комсомольской в Орле пострадал 2-летний ребенок

1 Окт. 10:18 2018-10-01T10:18:51+03:00

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2-летний ребенок пострадал в ДТП, которое произошло в Орле на улице Комсомольской в субботу, 29 сентября.

20-летняя водитель автомобиля «Опель Астра» следовала по улице Комсомольской со стороны улицы Мопра. При повороте налево на переулок Карачевский в районе дома № 189 по улице Комсомольской она столкнулась со встречным «Фольксваген Джетта». Машину отбросило в сторону в автомобиль «Мерседес».

- В результате ДТП пассажиры автомобиля Фольксваген, 2-летний ребенок и 34-летняя женщина, получили травмы. Их направили на амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 14 человек получили телесные повреждения, один погиб. Пострадали четверо детей.