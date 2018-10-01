В Орловской области появился женский приют

1 Окт. 10:15 2018-10-01T10:15:49+03:00

Его двери открыты для орловчанок, попавших в трудную жизненную ситуацию

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В городе Ливны Орловской области появился приют для женщин «Всё в твоих руках». Его создала в этом году по благословению епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария социальная служба милосердия Ливенского благочиния. Сейчас он находится под покровительством Свято-Сергиевского храма.

В приют могут обратиться женщины с несовершеннолетними детьми, пострадавшие от домашнего насилия или беременные, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Центр обеспечивает жительниц области временным кровом, оказывает психологическую поддержку, дает юридические консультации, обеспечивает социальное сопровождение. Кроме того, женщинам безвозмездно предоставляется гуманитарная помощь и питание.

Приют расположен по адресу: город Ливны, улица Дружбы Народов, 165.

Позвонить в приют можно по телефону 8-920-080-01-10.