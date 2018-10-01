Три попутные иномарки столкнулись в Орле на Московском шоссе

1 Окт. 10:11 2018-10-01T10:11:02+03:00

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Ближе к полудню в субботу, 29 сентября, в Орле столкнулись три попутных автомобиля. 45-летний водитель «Тойота Камри» следовал по Московскому шоссе со стороны улицы Михалицина в направлении улицы Бурова. ДТП случилось в районе дома № 56 по Московскому шоссе. Иномарка въехала в «Мазду», которая двигалась впереди. От столкновения машину отбросило в «Рено Меган».

- После аварии в больницу Семашко за медицинской помощью обратились: 28-летний водитель автомобиля «Мазда» и его 27-летний пассажир. Они были направлены на амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 14 человек получили телесные повреждения, один погиб. Пострадали четверо детей.