На Орловщину пришла осенняя активность клещей

1 Окт. 09:44 2018-10-01T09:44:27+03:00

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В период с 14 по 24 сентября специалисты отдела бактериологии, паразитологии и ветсанэкспертизы провели исследования на пироплазмоз собак в области. Об этом сообщили в Орловском референтном центре Россельхознадзора.

По результатам полученных анализов, обнаружен пироплазмоз собак. Сейчас итоги исследований отправили ветеринарам для лечебно-профилактических обработок.

- Клещи активны не только в весенне-летний период, но и осенью. Это не исключает отдельных случаев укусов в другие времена года, но лишь снижает их вероятность. Многие хозяева собак забывают об этом и перестают использовать средства защиты от клещей. Нередко такая беспечность приводит к пироплазмозу, - сообщили в ведомстве.

Напомним, пироплазмоз собак– это сезонное заболевание, которое переносится клещами, отличается ярко выраженными симптомами острого течения болезни и сложностью лечения и диагностики. Опасность заболевания заключается в том, что возбудитель может находиться в организме больного питомца и месяцы, и годы. Инкубационный период же зависит от ответной реакции иммунной системы на атаку паразита.