1 Окт. 09:23 2018-10-01T09:24:00+03:00

В Орле появился аудиогид по тургеневским местам Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Специалисты орловской библиотечной системы к 200-летнему юбилею писателя создали аудиогид «Тургеневский Орел». Его можно найти на платформе izi.TRAVEL.

Согласно описанию аудиогида, тур включает в себя экскурсию по тургеневским местам. Он проведет по усадьбе Тургенева, «Тургеневскому бережку», «Дворянскому гнезду», расскажет о школе, носящей имя писателя, драматическом театре и университете.

Прослушать аудиогид можно довольно просто. Нужно скачать специальное приложение, которое позволит виртуально прогуляться по городу и послушать истории о достопримечательностях.