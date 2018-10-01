В Орле появился аудиогид по тургеневским местам
Его разработали специалисты библиотечной системы
В Орле появился аудиогид по тургеневским местамФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Специалисты орловской библиотечной системы к 200-летнему юбилею писателя создали аудиогид «Тургеневский Орел». Его можно найти на платформе izi.TRAVEL.
Согласно описанию аудиогида, тур включает в себя экскурсию по тургеневским местам. Он проведет по усадьбе Тургенева, «Тургеневскому бережку», «Дворянскому гнезду», расскажет о школе, носящей имя писателя, драматическом театре и университете.
Прослушать аудиогид можно довольно просто. Нужно скачать специальное приложение, которое позволит виртуально прогуляться по городу и послушать истории о достопримечательностях.