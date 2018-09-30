В Орле откроется выставка к юбилею Тургенева

30 Сент. 14:53 2018-09-30T14:53:37+03:00

В экспозиции будут представлены работы лучших фотохудожников

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В четверг, 4 октября, в Орловском краеведческом музее откроется выставка «Тургеневское Полесье». Выставка посвящена 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева и 115-летию Орловского фотографического общества.

- В выставке «Тургеневское Полесье» приняли участие давние друзья Орловского краеведческого музея – члены подмосковного фотоклуба «Пушкино», сотрудники национального парка «Орловское Полесье», работники Белгородской галереи фотоискусства имени Собровина, а так же местные мастера, - рассказали «КП» организаторы

Кроме восьмидесяти фотографий флоры и фауны, достопримечательностей удивительного уголка природы, на выставке будет представлен новый портрет Ивана Сергеевича Тургенева работы орловского художника В. Овсиенко.

В числе участников выставки фотографы: Наталья Гераськина, Олег Пригоряну, Марина Абадонова, Наталья Кащеева, Юрий Кащеев, Елена Газибаева, Дмитрий Куликов, Дмитрий Линников, Дмитрий Байрак, Алексей Колотушкин, Игорь Горелик и Леонид Тучнин.

Открытие состоится 4 октября в 15.00.

Выставка будет работать до конца октября.

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