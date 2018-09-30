2018-10-01T14:43:20+03:00
Звезды

В Орле работает персональная выставка тульского фотохудожника «Гиперболы»

Представлены авангардные фотоснимки
Анастасия ВАРДАНЯН
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..Фото: предоставлено организаторами
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28 сентября в Орловском краеведческом музее состоялось открытие персональной выставки тульского фотохудожника практика и теоретика Михаила Кудряшова «Гиперболы».

Этой выставке предшествовала экспозиция 2012 года. Успешное ее проведение, как и в этом году, сопровождалось лекцией о современном подходе к фотоискусству.

- Выставка «Гиперболы» — образчик авангардной фотографии, спорной и неоднозначной. Не случайно она вызвала живой интерес у публики. Приходите и сформируете свое собственное отношение к этому жанру, - обратились к орловцам организаторы.

Выставка будет работать в Орловском краеведческом музее до 15 октября.

ул. Гостиная, 2

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