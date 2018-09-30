В Орле работает персональная выставка тульского фотохудожника «Гиперболы»
28 сентября в Орловском краеведческом музее состоялось открытие персональной выставки тульского фотохудожника практика и теоретика Михаила Кудряшова «Гиперболы».
Этой выставке предшествовала экспозиция 2012 года. Успешное ее проведение, как и в этом году, сопровождалось лекцией о современном подходе к фотоискусству.
- Выставка «Гиперболы» — образчик авангардной фотографии, спорной и неоднозначной. Не случайно она вызвала живой интерес у публики. Приходите и сформируете свое собственное отношение к этому жанру, - обратились к орловцам организаторы.
Выставка будет работать в Орловском краеведческом музее до 15 октября.
ул. Гостиная, 2
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