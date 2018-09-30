В Орле споет Мария Девятова
Всего один гастрольный концерт в Орле даст популярная певица Мария Девятова. На сцене конгресс-холла «Гринн» исполнительница народных песен и романсов представит свою новую программу «Дороги счастья». Это не просто концерт, а музыкальный спектакль.
Про Марию Девятову говорят – «Посол русской культуры». И это не случайно.
- Русская песня всегда была, есть и будет, – считает Марина. – Пока есть русский человек, будет жить и русская песня – именно это чувство я хочу передать публике через свое творчество, - рассказала о предстоящем концерте певица.
Неудивительно, что каждый сольный концерт Марины превращается в праздник души: яркое, красочное шоу, живое исполнение – на одном дыхании, каждый раз собирая полные залы зрителей.
Марина Девятова – выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, и еще в юности определилась с тем, что хочет петь русские народные песни. Эту любовь привил ей отец, народный артист России Владимир Девятов. Во время учебы Марина ездила в музыковедческие экспедиции, где по крупицам собирала сохранившиеся образцы русского фольклора.
В этом году певица стала мамой замечательной малышки Ульяны, которая вдохновила Марину на создание новой концертной программы. «Дороги счастья» – это настоящая театральная постановка, в которой лейтмотивом проходит линия женской судьбы. В нее вошли самые трогательные и яркие песни о русской женщине, защитнице, матери, дочери, жены, ее любви, красоте, силе, мужестве.
- Благодаря старинным романсам и песням мы познаем историю своей страны, – уверена Марина Девятова.
У орловцев будет уникальная возможность, через русскую песню погрузиться в нашу историю, отдохнуть душой и зарядиться позитивом.
7 октября в 19.00
Кромское шосссе, 4
6+