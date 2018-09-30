2018-09-30T13:49:50+03:00
Звезды

В Орле споет Мария Девятова

Она представит новую программу «Дороги счастья»
Анастасия ВАРДАНЯН
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..Фото: Предоставлено организаторами
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Всего один гастрольный концерт в Орле даст популярная певица Мария Девятова. На сцене конгресс-холла «Гринн» исполнительница народных песен и романсов представит свою новую программу «Дороги счастья». Это не просто концерт, а музыкальный спектакль.

Про Марию Девятову говорят – «Посол русской культуры». И это не случайно.

- Русская песня всегда была, есть и будет, – считает Марина. – Пока есть русский человек, будет жить и русская песня – именно это чувство я хочу передать публике через свое творчество, - рассказала о предстоящем концерте певица.

Неудивительно, что каждый сольный концерт Марины превращается в праздник души: яркое, красочное шоу, живое исполнение – на одном дыхании, каждый раз собирая полные залы зрителей.

Марина Девятова – выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, и еще в юности определилась с тем, что хочет петь русские народные песни. Эту любовь привил ей отец, народный артист России Владимир Девятов. Во время учебы Марина ездила в музыковедческие экспедиции, где по крупицам собирала сохранившиеся образцы русского фольклора.

В этом году певица стала мамой замечательной малышки Ульяны, которая вдохновила Марину на создание новой концертной программы. «Дороги счастья» – это настоящая театральная постановка, в которой лейтмотивом проходит линия женской судьбы. В нее вошли самые трогательные и яркие песни о русской женщине, защитнице, матери, дочери, жены, ее любви, красоте, силе, мужестве.

- Благодаря старинным романсам и песням мы познаем историю своей страны, – уверена Марина Девятова.

У орловцев будет уникальная возможность, через русскую песню погрузиться в нашу историю, отдохнуть душой и зарядиться позитивом.

7 октября в 19.00

Кромское шосссе, 4

6+

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