Почти полкилограмма конопли изъяли полицейские у орловца
О том, что 44-летний житель Орловского района может хранить у себя дома наркотики, полицейским поступил сигнал. Оперативники выехали на место, где информация подтвердилась: больше 430 граммов конопли обнаружили стражи порядка в его хозпостройке.
- По данному факту следственным отделом ОМВД России по Орловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК Российской Федерации, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сам любитель запрещенных веществ пояснил, что наркосодержащее растение хранил для личного употребления. В настоящее время ведется следствие, орловец находится под подпиской о невыезде. Согласно закону, ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.