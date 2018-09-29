Почти полкилограмма конопли изъяли полицейские у орловца

29 Сент. 17:32 2018-09-29T17:34:46+03:00

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О том, что 44-летний житель Орловского района может хранить у себя дома наркотики, полицейским поступил сигнал. Оперативники выехали на место, где информация подтвердилась: больше 430 граммов конопли обнаружили стражи порядка в его хозпостройке.

- По данному факту следственным отделом ОМВД России по Орловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК Российской Федерации, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сам любитель запрещенных веществ пояснил, что наркосодержащее растение хранил для личного употребления. В настоящее время ведется следствие, орловец находится под подпиской о невыезде. Согласно закону, ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.