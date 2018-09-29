16-летний подросток получил травмы при опрокидывании автомобиля на орловской трассе

29 Сент. 14:24 2018-09-29T14:24:30+03:00

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16-летний ребенок пострадал в ДТП под Орлом вечером 28 сентября. Девочка ехала в автомобиле «КИА-РИО» по дороге «Калуга-Орел-через Перемышль-Белев».

Водитель иномарки не справился с управлением и допустил съезд иномарки в левый кювет по ходу движения. Машина опрокинулась.

- В результате ДТП водитель и девочка-пассажир получили травмы. На машине скорой помощи они были доставлены в БУЗ «Болховскую ЦРБ». После осмотра и оказания медицинской помощи их отпустили, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 29 ДТП, в результате которых три человека получили телесные повреждения. Погибших нет.