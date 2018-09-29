На перекрестке улиц 60-летия Октября и Максима Горького в Орле появилась допсекция светофора

29 Сент. 13:02 2018-09-29T13:03:04+03:00

Теперь автомобилистам будет проще поворачивать в часы-пик

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В Орле на пересечении улиц 60-летия Октября и Максима Горького появилась дополнительная секция светофора. Фотографии с новым устройством опубликовали местные жители в сообществе «Орел автомобильный» социальной сети «ВКонтакте».

Как бы не казалось, но такая секция светофора была необходима автомобилистам, так как этот перекресток достаточно оживленный и аварийный.

Теперь поворачивать налево станет здесь проще. Маневры можно будет совершать по стрелке.