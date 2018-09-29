29 Сент. 11:38 2018-09-29T11:38:42+03:00

23-летняя орловчанка попалась на езде за рулем без прав Фото: Архив "КП"

Ее автомобиль двигался без включенных фар с превышением скорости

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Пару дней назад орловские росгвардейцы задержали 23-летнюю орловчанку, которая передвигалась за рулем автомобиля без прав.

- Машина двигалась по проезжей части крайне подозрительно: его скорость была явно превышена, автомобиль ехал без включенных фар, опасно маневрируя из стороны в сторону, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

За рулем оказалась молодая девушка без водительского удостоверения. Документов на право управления транспортным средством у нее не было. Также правоохранителям стало известно, что ранее орловчанка привлекалась к уголовной ответственности.