23-летняя орловчанка попалась на езде за рулем без прав
Ее автомобиль двигался без включенных фар с превышением скорости
23-летняя орловчанка попалась на езде за рулем без правФото: Архив "КП"
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Пару дней назад орловские росгвардейцы задержали 23-летнюю орловчанку, которая передвигалась за рулем автомобиля без прав.
- Машина двигалась по проезжей части крайне подозрительно: его скорость была явно превышена, автомобиль ехал без включенных фар, опасно маневрируя из стороны в сторону, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
За рулем оказалась молодая девушка без водительского удостоверения. Документов на право управления транспортным средством у нее не было. Также правоохранителям стало известно, что ранее орловчанка привлекалась к уголовной ответственности.