К юбилею Орловского фотографического общества 4 октября откроется новая выставка

29 Сент. 10:52 2018-09-29T10:52:57+03:00

Посмотреть ее можно будет в краеведческом музее

Изменить размер текста: A A

4 октября в Орловском краеведческом музее состоится открытие выставки «Тургеневское Полесье», посвященной двум юбилейным датам: 200-летию Ивана Тургенева и 115-летию Орловского фотографического общества.

В выставке «Тургеневское Полесье» примут участие члены подмосковного фотоклуба «Пушкино», сотрудники национального парка «Орловское Полесье», работники Белгородской галереи фотоискусства имени Собровина, а также местные мастера, в числе которых фотографы: Наталья Гераськина, Олег Пригоряну, Марина Абадонова, Наталья Кащеева, Юрий Кащеев, Елена Газибаева, Дмитрий Куликов, Дмитрий Линников, Дмитрий Байрак, Алексей Колотушкин, Игорь Горелик, Леонид Тучнин.

В связи с юбилеями ежегодные фотопроекты общества пополнились новыми экспозициями. Кроме восьмидесяти фотографий флоры и фауны, достопримечательностей удивительного уголка природы, на выставке будет представлен новый портрет Ивана Тургенева работы орловского художника Овсиенко.

Открытие выставки состоится в 15 часов.

Адрес: улица Гостиная, 2.