На закрытии сезона в Детском парке орловские спасатели провели праздник безопасности

29 Сент. 10:38 2018-09-29T10:38:31+03:00

Они представили детворе снаряжение, которое используется при спасательных операциях на воде и пожаре

Изменить размер текста: A A

На закрытии сезона в Детском парке, которое прошло накануне, 28 сентября, орловские спасатели провели праздник безопасности. В рамках акции «МЧС – за безопасное детство» они представили на своей площадке снаряжение, которое используется при спасательных операциях на воде и пожаре.

- Осенью активность отдыхающих у воды уменьшается. Но это не значит, что на воде не надо соблюдать элементарные правила поведения, чтобы избежать несчастных случаев, - сообщили спасатели.

Вниманию юных орловцев представили всю необходимую для спасательной операции технику: гидрокостюмы, акваланги, фонари, спасательные круги и жилеты. А работа гидравлических кусачек вызвали у ребят наибольший интерес. Сотрудники МЧС подробно рассказали о том, как и для каких аварийно-спасательных работ используется все это снаряжение.

- Ребятам напомнили, что каждый из них может оказаться очевидцем происшествия на воде. И самое простое, чем можно помочь утопающему, это бросить спасательный круг, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

А чтобы почувствовать себя настоящими пожарными, юные жители Орла попробовали надеть боевую одежду пожарного и дыхательный аппарат на сжатом воздухе.