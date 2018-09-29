Орловский завод имени Медведева отметил круглую дату

29 Сент. 10:23 2018-09-29T10:23:42+03:00

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В преддверии Дня машиностроителяорловский завод имени Медведева отметил круглую дату. Со дня возникновения предприятия прошло 150 лет.

История развития предприятия берет свое начало с 1868 года. Символически ее можно разделить на четыре этапа. Первый - дореволюционный, когда завод назывался слесарно-механическим заведением Эмиля Кале. Становление современного производства связывают с периодом 20-40 годами 20 века. Третий этап - наращивание производственных мощностей и выход на уровень всесоюзного масштаба, когда завод получал заказы на производство кожевенного и стекольного оборудования. Современный этап начался с 90-х годов. Тогда завод принимал любые заказы.

Сегодня заказчиками продукции завода имени Медведева являются крупные российские предприятия легкой, перерабатывающей промышленности, машиностроения и сельского хозяйства. За 7 месяцев текущего года предприятие отгрузило продукции на 216,2 миллионов рублей. Сейчас там работает 271 человек.