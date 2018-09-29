2018-09-29T09:59:41+03:00
Общество

Космонавт Александр Мисуркин провел в Орле спортивный праздник

Он состоялся в лицее № 1
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Космонавт Александр Мисуркин провел в Орле спортивный праздникКосмонавт Александр Мисуркин провел в Орле спортивный праздникФото: Архив "КП"
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Спортивный праздник с участием летчика-космонавта Александра Мисуркина прошел в Орле вчера, 28 сентября, в лицее № 1. Он принял формат открытого урока физкультуры с элементами бадминтона.

- Я познакомился с бадминтоном 10 лет назад и понял, что поздно. У вас сегодня есть шанс посмотреть, что это, сделать выводы для себя, влюбиться в этот вид спорта гораздо раньше, чем сделал это я, - отметил на соревнованиях Александр Мисуркин.

Также в рамках праздника состоялись семейный турнир в парном разряде, где родители были в одной команде с учащимися, игра-мастер-класс с участием Александра Мисуркина и его тренера Тамары Мигалиной.

После подведения итогов призёров и победителей праздника наградили ракетками для бадминтона.

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