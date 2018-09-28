Орловцев приглашают в ряды народных дружинников

28 Сент. 17:33 2018-09-28T17:33:46+03:00

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Орловцев приглашают пополнить ряды народных дружинников. Такое заявление сделал отдел полиции № 2 УМВД России по городу Орлу.

Сейчас в Заводском районе Орла на постоянной основе в составе добровольных народных дружин - 80 граждан, которые здесь постоянно проживают и работают. Они помогают участковым и сотрудникам патрульно-постовой службы охранять общественный порядок в границах района.

- Участие добровольных народных дружин в совместных с органами внутренних дел мероприятиях по обеспечению правопорядка показало себя достаточно эффективным. Благодаря их содействию в этом году пресечено 59 административных правонарушений и раскрыто два преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В связи с обширностью территории Заводского района возникает потребность в увеличении численности народных дружин. Жителей с активной гражданской позицией приглашают пополнить ряды добровольцев.

Для этого можно обратиться по телефону: 76-30-43.