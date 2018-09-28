Погибшие в Орле голуби вирусами заражены не были
Экспертизу провел референтный центр Россельхознадзора
Погибшие в Орле голуби вирусами заражены не былиФото: Архив "КП"
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Экспертиза показала отсутствие вирусов у погибших голубей в Орле. Об этом сообщили в Орловском референтном центре Россельхознадзора.
Напомним, ЧП с массовой гибелью птиц на площади Ермолова в Орле произошло в среду, 26 сентября. Сообщение об этом поступило в региональное Управление экологической безопасности и природопользования.
После организованного обследования обозначенной территории, а также других мест скопления птиц оказалось, что штаммы высокопатогенного вируса птиц и болезнь Ньюкасла в представленных образцах не обнаружены.