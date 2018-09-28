На Орловщине осенний призыв стартует 1 октября

28 Сент. 14:22 2018-09-28T14:22:34+03:00

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На Орловщине с 1 октября начнется осенний призыв граждан в ряды вооруженных сил. Сейчас на учете в комиссариате состоят 2838 человек.

На осеннюю призывную комиссию от Заводского и Советского районов Орла вызваны 864 человека, из них на службу будут направлены 94, так как большинство призывников имеют отсрочки на получение образования и лечение в учреждениях здравоохранения. От Северного и Железнодорожного районов на осенний призыв вызваны 618 человек, 91 из которых отправится на службу.

Однако в процессе подготовки к осеннему призыву представителям военных комиссариатов пришлось столкнуться с рядом трудностей, такими как отсутствие достаточного количества транспорта для работы с уклонистами и техники для перевода личных дел молодых людей в цифровой формат.