На Орловщине осенний призыв стартует 1 октября
На Орловщине с 1 октября начнется осенний призыв граждан в ряды вооруженных сил. Сейчас на учете в комиссариате состоят 2838 человек.
На осеннюю призывную комиссию от Заводского и Советского районов Орла вызваны 864 человека, из них на службу будут направлены 94, так как большинство призывников имеют отсрочки на получение образования и лечение в учреждениях здравоохранения. От Северного и Железнодорожного районов на осенний призыв вызваны 618 человек, 91 из которых отправится на службу.
Однако в процессе подготовки к осеннему призыву представителям военных комиссариатов пришлось столкнуться с рядом трудностей, такими как отсутствие достаточного количества транспорта для работы с уклонистами и техники для перевода личных дел молодых людей в цифровой формат.