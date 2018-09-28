В Орле пройдет музыкальный вечер памяти Дмитрия Хворостовского
Прозвучат романсы из его репертуара в исполнении лучших студентов музыкального колледжа
В Орле пройдет музыкальный вечер памяти Дмитрия Хворостовского
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В день рождения Дмитрия Хворостовского, 16 октября, в Орле состоится вечер памяти. Он пройдет в концертном зале музыкального колледжа.
В памятный вечер в исполнении педагогов и лучших студентов колледжа, лауреатов всероссийских и международных вокальных конкурсов, прозвучат романсы из его собственного репертуара.
Цена за билет составит 130 рублей.
По вопросам приобретения билетов обращаться по телефонам: 55-00-18 или 89208081755.
Начало вечера в 18:30.