Одобрены три кандидатуры на ключевые посты в Правительстве Орловской области

28 Сент. 13:41 2018-09-28T13:41:55+03:00

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Орловские чиновники поддержали кандидатуры на ключевые посты в Правительстве региона. Согласование на должности состоялось вчера, 27 сентября, на 28-м заседании Облсовета.

Всего в списке назначений три должности. Должность первого заместителя Губернатора в новом Правительстве займет Вадим Соколов, заместителем Губернатора по экономике и финансам станет Вадим Тарасов, руководителем Представительства Орловской области при Правительстве РФ – Михаил Коротаев.

Напомним, об оптимизации новой структуры Облправительства сообщили 24 сентября. Сокращение органов государственной исполнительной власти превысит 30 %.