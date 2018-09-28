Одобрены три кандидатуры на ключевые посты в Правительстве Орловской области
Согласование состоялось на внеочередной сессии Облсовета
Фото с портала облправительства
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Орловские чиновники поддержали кандидатуры на ключевые посты в Правительстве региона. Согласование на должности состоялось вчера, 27 сентября, на 28-м заседании Облсовета.
Всего в списке назначений три должности. Должность первого заместителя Губернатора в новом Правительстве займет Вадим Соколов, заместителем Губернатора по экономике и финансам станет Вадим Тарасов, руководителем Представительства Орловской области при Правительстве РФ – Михаил Коротаев.
Напомним, об оптимизации новой структуры Облправительства сообщили 24 сентября. Сокращение органов государственной исполнительной власти превысит 30 %.