В одном из баров орловец, угрожая бармену расправой, похитил деньги из кассы

28 Сент. 11:29 2018-09-28T11:29:26+03:00

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В одно из местных отделений полиции обратилась 42-летняя жительница Мценска и рассказала о своей беде. Работая в заведении барменом, она поссорилась с посетителем. Мужчина заявил, что работница причинила ему моральный ущерб и потребовал от нее деньги. Когда бармен отказалась, он угрожая расправой, похитил деньги из кассы, 1350 рублей, и скрылся.

- Работница подробно описала внешность обидчика. Розыском предполагаемого подозреваемого занялись оперативники. Местонахождение мужчины удалось установить. Преступником оказался 34-летний местный житель, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Выяснилось, что мужчина уже не привлекался к уголовной ответственности, в том числе за тяжкое преступление. Сейчас амчанину предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.